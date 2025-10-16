Repas de fêtes

Avec KitchenAid, cuisinez la fête avec créativité, élégance... et plaisir ! Que ce soit pour célébrer Noël, un anniversaire, une grande fête printanière ou simplement un dîner spécial, ce livre vous propose 70 recettes festives, accessibles et savoureuses à réaliser avec votre robot pâtissier multifonction et ses accessoires, le robot ménager ou encore le blender KitchenAid. De la terrine de lotte aux ravioles de foie gras en bouillon, en passant par l'agneau en croûte d'herbes et pistaches, la tourte végétarienne, les bouchées apéritives et les bûches de fêtes aussi belles que délicieuses, laissez-vous inspirer par des idées gourmandes pour ravir vos invités et sublimer vos repas.