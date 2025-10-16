Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Repas de fêtes

KitchenAid

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec KitchenAid, cuisinez la fête avec créativité, élégance... et plaisir ! Que ce soit pour célébrer Noël, un anniversaire, une grande fête printanière ou simplement un dîner spécial, ce livre vous propose 70 recettes festives, accessibles et savoureuses à réaliser avec votre robot pâtissier multifonction et ses accessoires, le robot ménager ou encore le blender KitchenAid. De la terrine de lotte aux ravioles de foie gras en bouillon, en passant par l'agneau en croûte d'herbes et pistaches, la tourte végétarienne, les bouchées apéritives et les bûches de fêtes aussi belles que délicieuses, laissez-vous inspirer par des idées gourmandes pour ravir vos invités et sublimer vos repas.

Par KitchenAid
Chez Webedia Books

|

Auteur

KitchenAid

Editeur

Webedia Books

Genre

Menus de fête, réceptions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Repas de fêtes par KitchenAid

Commenter ce livre

 

Repas de fêtes

KitchenAid

Paru le 16/10/2025

176 pages

Webedia Books

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381841205
9782381841205
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.