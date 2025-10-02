Inscription
#Roman francophone

La promesse cachée

Lucinda Riley, Emilie Passerieux

"Tu seras dotée d'une beauté extraordinaire plus tard. Ca ne sera peut-être pas la bénédiction que le monde s'imagine. Méfie-toi. Il reviendra te trouver sur la lande. Nul ne peut modifier le cours du destin. ". . Leah Thompson, jeune femme d'une beauté saisissante née au sein d'une famille modeste du Yorkshire, n'a jamais oublié les paroles prononcées par la vieille femme de son village. Devenue une célèbre mannequin, elle travaille à Milan, Londres et New York avec les plus grands photographes de mode. Mais malgré sa vie luxueuse, Leah est toujours hantée par cette prophétie et par les fantômes de son passé qui semblent mystérieusement mêlés à l'histoire tragique de deux enfants polonais pendant la Seconde Guerre mondiale... A travers le destin d'une famille ravagée par la guerre et les secrets, Lucinda Riley nous offre un roman éblouissant entre l'Angleterre, l'Italie, les Etats-Unis et la Pologne. LUCINDA RILEY est née en 1965 en Irlande, et après une carrière d'actrice au théâtre, au cinéma et à la télévision, elle a écrit son premier roman à 24 ans. Ses livres ont depuis été traduits dans 40 langues et continuent de toucher et d'émouvoir dans le monde entier. Sa série Les Sept Soeurs est devenue un phénomène mondial, créant un genre littéraire à part entière ; elle est en cours d'adaptation pour une série télévisée en sept saisons. Ses romans ont été nommés pour plusieurs prix littéraires à travers le monde. En 2020, elle a reçu le Prix Platinum aux Pays-Bas pour avoir vendu plus de 300 000 exemplaires d'un même roman en un an. En collaboration avec son fils Harry Whittaker, Lucinda a également imaginé et écrit une série de livres pour enfants intitulée The Guardian Angels (Les anges gardiens). Après avoir élevé ses quatre enfants principalement dans le comté de Norfolk, en Angleterre, elle a réalisé son rêve en 2015 et acheté une ferme isolée en Irlande, où elle a écrit ses cinq derniers romans. Atteinte d'un cancer depuis 2017, Lucinda s'est éteinte en 2021, entourée de sa famille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Lucinda, traduit en français : http : //fr. lucindariley. co. uk/ (Lien -> http : //fr. lucindariley. co. uk/) Traduit de l'anglais par Emilie Passerieux

La promesse cachée

Lucinda Riley trad. Emilie Passerieux

Paru le 02/10/2025

752 pages

Charleston éditions

10,90 €

9782385293222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

