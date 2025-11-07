Inscription
#Bande dessinée jeunesse

La nouvelle(s)

Toussaint Kid, Aveline Stokart, Kid Toussaint

(Re-)découvrez la série phénomène ELLES, dans des éditions collector pleines de surprises ! Ce tome 1 pas comme les autres vous plonge au coeur de l'univers d'Elles avec une créativité folle : languettes animées, pop-up spectaculaire, polaroids détachables et plein d'autres événements... Plusieurs pages deviennent des expériences interactives pour explorer les multiples facettes de cette héroïne aux personnalités bien trempées. Un objet collector à manipuler, à admirer, à (s')offrir. Parce qu'Elle n'est jamais là où on l'attend !

Par Toussaint Kid, Aveline Stokart, Kid Toussaint
Chez Le Lombard

|

Auteur

Toussaint Kid, Aveline Stokart, Kid Toussaint

Editeur

Le Lombard

Genre

BD jeunesse divers

La nouvelle(s)

Toussaint Kid, Aveline Stokart, Kid Toussaint

Paru le 07/11/2025

96 pages

Le Lombard

24,95 €

9782808216814
