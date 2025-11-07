Bravo zulu

Toute l'année le dessinateur Gab et Philippe Brichaut racontent dans Cols Bleus (le "journal du Parti" comme disent affectueusement les marins) les mots et les expressions spécifiques à l'univers de la Marine Nationale. Certains mots dépassent le cadre professionnel et sont connus du grand public qui en connait rarement l'origine : branle-bas, chouf, dame de nage, être dans le coaltar, Midship ... D'autres sont bien spécifiques à l'univers militaire mais méritent qu'on s'y attarde : la nouille, Peau de bouc, rat bleu, bidou ou boutakoff...