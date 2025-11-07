Inscription
Beaux livres

Bravo zulu

Gab, Philippe Brichaut, Gab

ActuaLitté
Toute l'année le dessinateur Gab et Philippe Brichaut racontent dans Cols Bleus (le "journal du Parti" comme disent affectueusement les marins) les mots et les expressions spécifiques à l'univers de la Marine Nationale. Certains mots dépassent le cadre professionnel et sont connus du grand public qui en connait rarement l'origine : branle-bas, chouf, dame de nage, être dans le coaltar, Midship ... D'autres sont bien spécifiques à l'univers militaire mais méritent qu'on s'y attarde : la nouille, Peau de bouc, rat bleu, bidou ou boutakoff...

Par Gab, Philippe Brichaut, Gab
Chez Ouest-France

|

Auteur

Gab, Philippe Brichaut, Gab

Editeur

Ouest-France

Genre

Récits de mer

Bravo zulu

Gab, Philippe Brichaut, Gab

Paru le 14/11/2025

120 pages

Ouest-France

17,90 €

9782737392092
