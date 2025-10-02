Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'Atlas des arbres

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un incroyable tour du monde végétal Ecrit et compilé par l'expert en arboriculture Matthew Collins, jardinier en chef au Garden Museum de Londres, cet atlas vous emmène à la rencontre d'arbres magnifiques tout autour du monde. Découpé par continent, le livre consacre deux doubles pages à chaque espèce retenue, avec : Une présentation générale qui expose ses intérêts écologiques, ses spécificités, les relations qui l'unissent à l'homme, sa beauté singulière, toutes les raisons qui justifient sa présence dans cet Atlas ! Des descriptifs précis et complets, de superbes photographies et des illustrations sur mesure de Holly Exley, pour aider le lecteur à reconnaître et différencier chaque espèce Les aires de distribution des arbres avec pour chacun une carte claire La réponse à la question essentielle : Comment la voir ? Avec la réponse en deux temps : où et quand ! Qu'il s'agisse des cerisiers en fleurs au Japon ou des hêtres dans leur livrée d'automne au Pays basque, des séquoias géants de Californie ou des kauris de Nouvelle-Zélande, des forêts de chênes-lièges au Portugal ou des ginkgos et de leur parure d'or en Chine, partez pour un voyage insolite aux quatre coins du globe.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Arbres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Atlas des arbres par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

L'Atlas des arbres

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 02/10/2025

Lonely Planet

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384928101
9782384928101
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.