L'Atlas des arbres

Un incroyable tour du monde végétal Ecrit et compilé par l'expert en arboriculture Matthew Collins, jardinier en chef au Garden Museum de Londres, cet atlas vous emmène à la rencontre d'arbres magnifiques tout autour du monde. Découpé par continent, le livre consacre deux doubles pages à chaque espèce retenue, avec : Une présentation générale qui expose ses intérêts écologiques, ses spécificités, les relations qui l'unissent à l'homme, sa beauté singulière, toutes les raisons qui justifient sa présence dans cet Atlas ! Des descriptifs précis et complets, de superbes photographies et des illustrations sur mesure de Holly Exley, pour aider le lecteur à reconnaître et différencier chaque espèce Les aires de distribution des arbres avec pour chacun une carte claire La réponse à la question essentielle : Comment la voir ? Avec la réponse en deux temps : où et quand ! Qu'il s'agisse des cerisiers en fleurs au Japon ou des hêtres dans leur livrée d'automne au Pays basque, des séquoias géants de Californie ou des kauris de Nouvelle-Zélande, des forêts de chênes-lièges au Portugal ou des ginkgos et de leur parure d'or en Chine, partez pour un voyage insolite aux quatre coins du globe.