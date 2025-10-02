L'Atlas des arbres

Un incroyable tour du monde végétal Ecrit et compilé par l'expert en arboriculture Matthew Collins, jardinier en chef au Garden Museum de Londres, cet atlas vous emmène à la rencontre d'arbres magnifiques tout autour du monde. Découpé par continent, le livre consacre deux doubles pages à chaque espèce retenue, avec : Une présentation générale qui expose ses intérêts écologiques, ses spécificités, les relations qui l'unissent à l'homme, sa beauté singulière, toutes les raisons qui justifient sa présence dans cet Atlas ! Des descriptifs précis et complets, de superbes photographies et des illustrations sur mesure de Holly Exley, pour aider le lecteur à reconnaître et différencier chaque espèce Les aires de distribution des arbres avec pour chacun une carte claire La réponse à la question essentielle : Comment la voir ? Avec la réponse en deux temps : où et quand ! Qu'il s'agisse des cerisiers en fleurs au Japon ou des hêtres dans leur livrée d'automne au Pays basque, des séquoias géants de Californie ou des kauris de Nouvelle-Zélande, des forêts de chênes-lièges au Portugal ou des ginkgos et de leur parure d'or en Chine, partez pour un voyage insolite aux quatre coins du globe.
Par
Lonely Planet, Planet Lonely Chez
Lonely Planet
Commenter ce livre