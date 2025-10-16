Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'oeuvre de James Cameron

Julien Pavageau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Roi du box-office, metteur en scène de génie, explorateur des fonds marins, tyran mégalomaniaque... Qui est James Cameron ? Si la question paraît basique, rien n'est jamais simple lorsque l'on souhaite tirer le portrait d'un réalisateur aussi imposant, populaire et singulier dans l'industrie du cinéma. Pour y répondre, l'auteur Julien Pavageau propose ainsi un voyage analytique qui s'étend sur soixante ans et fait voyager des plus profonds abysses de la planète jusque dans l'espace, en passant bien évidemment par Hollywood. Pour James Cameron, l'exploration sous toutes ses formes n'a jamais été une fin, mais un moyen : celui de raconter des histoires. Or, s'il y a bien une chose que ce réalisateur comprend mieux que personne, c'est l'art du conflit. Que ce soit dans son écriture ou dans sa mise en scène, son cinéma est parcouru de forces antagonistes qui s'entrechoquent, d'oppositions illustrées de façon formelle par des contrastes de couleurs, par des changements brutaux de valeur de plan, ou par l'utilisation de la symétrie. Cet ouvrage plonge en profondeur dans les thématiques de ses oeuvres ainsi que dans sa conception du cinéma, art par lequel il mène une véritable bataille pour notre imaginaire.

Par Julien Pavageau
Chez Third Editions

|

Auteur

Julien Pavageau

Editeur

Third Editions

Genre

Cinéastes, réalisateurs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oeuvre de James Cameron par Julien Pavageau

Commenter ce livre

 

L'oeuvre de James Cameron

Julien Pavageau

Paru le 16/10/2025

291 pages

Third Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377845651
9782377845651
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.