L'oeuvre de James Cameron

Roi du box-office, metteur en scène de génie, explorateur des fonds marins, tyran mégalomaniaque... Qui est James Cameron ? Si la question paraît basique, rien n'est jamais simple lorsque l'on souhaite tirer le portrait d'un réalisateur aussi imposant, populaire et singulier dans l'industrie du cinéma. Pour y répondre, l'auteur Julien Pavageau propose ainsi un voyage analytique qui s'étend sur soixante ans et fait voyager des plus profonds abysses de la planète jusque dans l'espace, en passant bien évidemment par Hollywood. Pour James Cameron, l'exploration sous toutes ses formes n'a jamais été une fin, mais un moyen : celui de raconter des histoires. Or, s'il y a bien une chose que ce réalisateur comprend mieux que personne, c'est l'art du conflit. Que ce soit dans son écriture ou dans sa mise en scène, son cinéma est parcouru de forces antagonistes qui s'entrechoquent, d'oppositions illustrées de façon formelle par des contrastes de couleurs, par des changements brutaux de valeur de plan, ou par l'utilisation de la symétrie. Cet ouvrage plonge en profondeur dans les thématiques de ses oeuvres ainsi que dans sa conception du cinéma, art par lequel il mène une véritable bataille pour notre imaginaire.