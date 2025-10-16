Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Les légendes de Tomb Raider

Thomas Méreur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lara Croft est une icône comme le jeu vidéo en connaît peu. En onze jeux principaux, elle aura connu la gloire d'un succès hors du commun, mais aussi des échecs et des tumultes incroyables. Cet ouvrage est une exploration inédite de la série Tomb Raider, pour révéler les coulisses de la création de ses jeux, mais aussi pour les comprendre et les analyser. C'est un véritable voyage dans un pan de l'histoire du jeu vidéo, des premiers pas d'une 3D bricolée par une poignée de développeurs de génie aux écrasants standards du AAA moderne.

Par Thomas Méreur
Chez Third Editions

|

Auteur

Thomas Méreur

Editeur

Third Editions

Genre

Graphisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les légendes de Tomb Raider par Thomas Méreur

Commenter ce livre

 

Les légendes de Tomb Raider

Thomas Méreur

Paru le 16/10/2025

245 pages

Third Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377844951
9782377844951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.