Les légendes de Tomb Raider

Lara Croft est une icône comme le jeu vidéo en connaît peu. En onze jeux principaux, elle aura connu la gloire d'un succès hors du commun, mais aussi des échecs et des tumultes incroyables. Cet ouvrage est une exploration inédite de la série Tomb Raider, pour révéler les coulisses de la création de ses jeux, mais aussi pour les comprendre et les analyser. C'est un véritable voyage dans un pan de l'histoire du jeu vidéo, des premiers pas d'une 3D bricolée par une poignée de développeurs de génie aux écrasants standards du AAA moderne.