#Essais

Peinture à l'os

Jean Bastide, Christophe Cazenove, Jean Roba

Bill peut décidément tout faire avec ses oreilles ! Des années à construire, développer et enrichir son imaginaire, sa culture et ses multiples talents (jonglage, hélicoptère, raquette, etc... la liste est longue ! ) avec son grand ami Boule et tous ses petits compagnons... voilà désormais Bill de l'autre côté du chevalet à jouer des pinceaux, des formes, des couleurs, et même à revisiter les grands classiques de l'Art avec humour et espièglerie !

Par Jean Bastide, Christophe Cazenove, Jean Roba
Chez Dargaud

|

Auteur

Jean Bastide, Christophe Cazenove, Jean Roba

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Peinture à l'os

Jean Bastide, Christophe Cazenove

Paru le 07/11/2025

48 pages

Dargaud

12,95 €

9782505134404
