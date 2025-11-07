Peinture à l'os

Bill peut décidément tout faire avec ses oreilles ! Des années à construire, développer et enrichir son imaginaire, sa culture et ses multiples talents (jonglage, hélicoptère, raquette, etc... la liste est longue ! ) avec son grand ami Boule et tous ses petits compagnons... voilà désormais Bill de l'autre côté du chevalet à jouer des pinceaux, des formes, des couleurs, et même à revisiter les grands classiques de l'Art avec humour et espièglerie !