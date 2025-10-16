Inscription
#Beaux livres

Sargent

Isabelle Gadoin, Charlotte Ribeyrol, Emily Eells

ActuaLitté
John Singer Sargent peintre américain formé en France, se fit connaître durant la Belle Epoque pour ses talents de portraitiste mondain, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Cette première monographie en français, explore toute la complexité et la richesse de son art. L'oeuvre de Sargent est loin de se résumer à ces portraits d'apparat. Ce livre offre un nouveau regard sur l'artiste, ou plutôt un double regard, contrastant le Sargent du beau monde et l'envers du décor, qu'il a également reflété dans des tableaux moins connus. Chaque chapitre drévèle un aspect de son parcours, passant successivement en revue ses portraits les plus célèbres, ses toiles les plus intimes, son goût pour les arts, les voyages et les expérimentations pleinairistes, pour finir sur ses décorations murales à Boston, et les peintures de guerre de la fin de sa vie.

Par Isabelle Gadoin, Charlotte Ribeyrol, Emily Eells
Chez Cohen&Cohen

Auteur

Isabelle Gadoin, Charlotte Ribeyrol, Emily Eells

Editeur

Cohen&Cohen

Genre

Monographies

Sargent

Isabelle Gadoin, Charlotte Ribeyrol, Emily Eells

Paru le 30/10/2025

450 pages

Cohen&Cohen

135,00 €

9782367491295
