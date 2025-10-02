Vertiges biographiques (textes et images)

LA référence pour le sujet ? de Littérature comparée des agrégations internes et externes de Lettres modernes Traitant d'ouvrages au programme 2026 de l'agrégation de Lettres modernes, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l'ouvrage est structuré en quatre parties : Repères : le contexte historique et littéraire ; Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.