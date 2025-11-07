Inscription
Vu de l'Atlantique

Serge Clerc

En 1987, Métal Hurlant cesse une première fois sa parution. En 1988, Serge Clerc publie un dernier album avant une longue décennie de silence. Où donc est passé le ‘dessinateur espion', celui à la cinglante ligne claire toute dévouée à une attitude rock ? Celui-là même qui avait donné certaines des pages les plus connues de ce magazine d'anthologie ? Il arpentait les rues de Paris, jusqu'à l'Atlantique. L'Atlantique, un bar du boulevard de Clichy. Ou le Balto, vers Pigalle ; ou d'autres. Il croquait, d'un trait aigu et fragile, les clients, des anecdotes, l'ambiance d'un moment et d'une époque. Des recherches, des croquis, presque rien de terminé, presque pas d'encre. Rien de certain. Vu de l'Atlantique, c'est cela : un point de vue poignant et privilégié sur l'incertitude d'un auteur, une quête de sens qui se dilue dans les bons mots tombés du comptoir, dans les frasques de " Gueule d'amour ", un habitué, et de Gérard, le patron - partout où il est possible de saisir la vie, de continuer le dessin.

