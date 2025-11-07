De mains en mains

Léa Georgelin est une illustratrice passionnée par toutes les formes d'artisanat. Elle côtoie depuis son plus jeune âge le verre soufflé, une pratique qu'elle admire au point d'y consacrer un reportage dessiné... Animée par une profonde curiosité pour les mystères du verre, Léa est allée à la rencontre de Jeremy Maxwell Wintrebert, Antoine Pierini et Anaïs Robinson, trois artisan·es contemporain·es du verre contemporain, entre Paris et Biot. Iels lui ont ouvert les portes de leurs ateliers, des espaces vibrants de créativité, de savoir-faire et d'expériences. Nous découvrons le verre tour à tour rougeoyant en fusion ou froid et lisse, qui absorbe la lumière. Leurs récits et leurs gestes révèlent la richesse et la diversité des techniques du soufflage de verre à main levée. En partageant ces rencontres, Léa met en lumière un patrimoine matériel et immatériel précieux. Crayons de couleurs et carnet à la main, elle nous plonge dans un univers où se mêlent savoir-faire, science et création.