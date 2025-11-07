Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

De mains en mains

Léa Georgelin, Lisa Millet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Léa Georgelin est une illustratrice passionnée par toutes les formes d'artisanat. Elle côtoie depuis son plus jeune âge le verre soufflé, une pratique qu'elle admire au point d'y consacrer un reportage dessiné... Animée par une profonde curiosité pour les mystères du verre, Léa est allée à la rencontre de Jeremy Maxwell Wintrebert, Antoine Pierini et Anaïs Robinson, trois artisan·es contemporain·es du verre contemporain, entre Paris et Biot. Iels lui ont ouvert les portes de leurs ateliers, des espaces vibrants de créativité, de savoir-faire et d'expériences. Nous découvrons le verre tour à tour rougeoyant en fusion ou froid et lisse, qui absorbe la lumière. Leurs récits et leurs gestes révèlent la richesse et la diversité des techniques du soufflage de verre à main levée. En partageant ces rencontres, Léa met en lumière un patrimoine matériel et immatériel précieux. Crayons de couleurs et carnet à la main, elle nous plonge dans un univers où se mêlent savoir-faire, science et création.

Par Léa Georgelin, Lisa Millet
Chez Editions Panthera

|

Auteur

Léa Georgelin, Lisa Millet

Editeur

Editions Panthera

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De mains en mains par Léa Georgelin, Lisa Millet

Commenter ce livre

 

De mains en mains

Léa Georgelin

Paru le 07/11/2025

142 pages

Editions Panthera

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494182264
9782494182264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.