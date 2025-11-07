Inscription
#Bande dessinée

La tristesse de Pierre

Henri Crabières

Après un drame familial, Pierre et sa soeur Clémence sont contraints de quitter leur foyer pour s'installer dans un petit appartement vétuste en colocation. Dévasté, Pierre sombre dans une dépression profonde, et ses angoisses, d'abord diffuses, envahissent peu à peu son quotidien. Ses crises deviennent incontrôlables, jusqu'à lui faire voir l'inimaginable : un diable lui rend visite quand vient la nuit. Pierre se laisse happer par ces visions, et son lien au monde rationnel s'altère. Face à lui, Clémence, se retrouve malgré elle soeur et gardienne. Débordée entre son travail dans la restauration et son rôle de protectrice, elle lutte pour ramener Pierre à la surface. Mais comment aider ceux que l'on aime à se détourner de leur démons ?

Par Henri Crabières
Chez Fidèle Editions

|

Auteur

Henri Crabières

Editeur

Fidèle Editions

Genre

Indépendants

La tristesse de Pierre

Henri Crabières

Paru le 07/11/2025

250 pages

Fidèle Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

