Personnalité très engagée dans la conservation, la scientifique et photographe Cristina Mittermeier a voulu que ce livre symbolise la puissance d'un message et d'une certitude : dans un monde chaotique et incertain, il faut se battre pour donner à voir tout ce qui donne de l'espoir en l'avenir de notre planète. HOPE est donc bien plus qu'un livre, il est l'expression d'une conviction, celle d'une femme, d'une photographe et d'une biologiste qui parcoure le monde depuis plusieurs décennies pour rendre compte de la beauté du monde vivant, à la rencontre de ceux qui le peuplent, l'honorent et le respectent : la faune et la flore sauvages, les peuples indigènes. Dans cet ouvrage-manifeste, Cristina Mittermeier a réuni plus de 110 photographies où cette beauté est partout : la majesté d'une baleine qui reprend son souffle, le vol poétique de flamants roses en partance pour les tropiques, les glaciers de l'Arctique, la puissance sage des baobabs de Madagascar autant que les danses tribales du peuple kayapo incarnant leur combat pour sauver la forêt amazonienne. Des images d'une grande puissance visuelle, couvrant tous les continents, où nous sommes pris à témoin de la beauté d'un monde interconnecté, à préserver, accompagnées de petits textes courts, conçus comme des mantras hypnotiques, pour agir et cultiver chaque jour l'espoir. HOPE n'est pas seulement un beau livre photo, c'est un message vibrant, un hommage à la sagesse indigène et à notre lien avec la Terre, porté par une personnalité reconnue pour son engagement concret envers la protection de la nature. Cet ouvrageest un récit d'espoir touchant d'humanité qui s'inscrit dans les valeurs de responsabilité, de beauté et de solidarité.