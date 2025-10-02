Inscription
#Roman francophone

Fétiche par Fétiche

Marie-Pierre Vancallement

ActuaLitté
La vie d'une pionnière de la transidentité dans les cabarets parisiens Fétiche n'est pas née Fétiche. Elle n'est pas non plus née Marie-Pierre, mais Serge. Le petit garçon battu qui rêve d'être une fille se mue en un jeune homme débrouillard qui a l'audace de quitter sa petite ville du Nord pour participer à une tournée de chanteurs. Repéré, il réussit à gagner Paris, où la vie nocturne des cabarets lui accorde ce qui, à l'époque, paraît impensable : pouvoir s'exprimer enfin et devenir cette délicieuse blonde répondant au nom de Fétiche qui fera fantasmer une génération de femmes et d'hommes sur les planches des cabarets, aux côtés de Bambi et Coccinelle. Légende du Carrousel, Fétiche narre d'une écriture vive, sincère et toujours élégante ses combats pour échapper aux turpitudes de son milieu et imposer sa silhouette féminine dans une société corsetée jusqu'à l'étouffement. Elle se remémore ses amours en tous genres, ses folles nuits à Paname, ses tournées qui la mèneront jusqu'au Japon puis sa collaboration avec Pascal Sevran et le monde de la chanson, sans rien cacher des tragédies qui émaillent une vie où le glamour côtoie les désillusions, où l'humiliation se le dispute à la superbe. A l'heure où les droits LGBT+ sont de plus en plus remis en cause, les mémoires de cette pionnière de la transidentité - elle fut la première mannequin trans, défilant pour Jacques Esterel - offrent une bouffée d'air indispensable et de quoi redonner espoir à tous ceux qui redoutent de s'assumer tels qu'ils sont.

Par Marie-Pierre Vancallement
Chez Atlande

|

Auteur

Marie-Pierre Vancallement

Editeur

Atlande

Genre

Littérature française

Fétiche par Fétiche

Marie-Pierre Vancallement

Paru le 16/10/2025

250 pages

Atlande

21,00 €

9782383500377
© Notice établie par ORB
