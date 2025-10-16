Les ramasses du Mézenc

Ohé, peaux de lapin ! Qui n'a pas le souvenir de cet appel, au coeur de l'enfance, en ville ou à la campagne ? Ce roman met en scène la vie d'un pattaire, ce chiffonnier et ferrailleur qui allait de hameaux en villages, en toutes saisons. On le dénommait aussi patti ou patier, selon les régions. L'histoire se déroule au Monastier-sur-Gazeille, sur les hauts plateaux du Mézenc, entre Ardèche et Haute-Loire. Fernand profite des vacances pour oublier l'école, en compagnie de Perjo, son grand-père brocanteur, de Claudius et d'Alphonsine la muette, ses parents, sans oublier Simone, sa camarade de primaire, avec ses longs cheveux noirs qui dansent dans le vent. Partir chaque jour en ramasse, avec son père et comme leurs aïeux, c'est pour le gamin l'aventure, avec un A majuscule ! Ce roman plein d'humanité et de tendresse fait revivre un monde oublié - celui des gens de peu, des chemins de poussière, et des gamins qui faisaient l'apprentissage de la vie en suivant les traces de leurs aînés. Un récit vibrant de mémoire et de liberté, dans la lumière rugueuse d'un été d'enfance.