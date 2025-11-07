Etienne-Jules Marey : chronophotographie, sciences et arts retrace le parcours fascinant d'un savant visionnaire, à la croisée de la médecine, de la physiologie, de la photographie et du cinéma naissant. Inventeur de dispositifs d'enregistrement du mouvement - le célèbre fusil photographique, la chronophotographie sous toutes ses formes -, Marey a su mettre l'image au service de la science, révolutionnant notre manière de voir le corps en action. A travers une sélection d'objets scientifiques, de documents d'archives et d'images rares, ce livre rend hommage à cette figure essentielle dont l'héritage irrigue aujourd'hui encore aussi bien les sciences que les arts visuels. Cet ouvrage, entre mémoire scientifique et exploration esthétique, donne à voir l'oeuvre d'un homme animé par un même élan : comprendre, capter et représenter le mouvement sous toutes ses formes, saisir des phénomènes qui échappent à nos sens. Un dialogue fécond entre précision scientifique et puissance poétique.