Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Retour à Marseille

Guillaume Chérel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans l'épisode précédent, le détective public, Jérôme Beauregard, mettait fin d'une manière rocambolesque à la carrière du caïd l'Albinos. Cette fois, la fille d'une ex a été tuée dans d'horribles conditions. Son enquête à peine commencée, son pote flic, Péra, le prévient qu'un contrat a été lancé sur sa tête par un ex-caïd, devenu influenceur en prison. Après quelques jours passé en Auvergne, muni de sa carte d'agent de sécurité, acquise entre-temps, Beauregard va se faire oublier dans la cohue des jeux Olympiques de Paris 2024. De retour dans la cité phocéenne, il croit avoir trouvé un boulot tranquille, sur un site ultrasensible de la CGMA, situé à la Pointe Rouge. Il fait la connaissance d'un nouveau collègue : le chien-robot, Tango, qu'il adopte pour le sauver des griffes de son propriétaire, le transporteur maritime albanais, Adolphe Saadik. Pour affronter le milliardaire, il a recruté sept vacataires (ou mercenaires, si vous préférez...), spécialistes de la " Manchette japonaise ". " Une écriture dense et dansante, de la boxe en chambre, du jazz de sardines où chaque phrase compte. Guillaume Chérel décrit cette ville outrancière comme un entomologiste qui serait tombé amoureux de ses insectes. Du brutal mais rempli d'une vitalité contagieuse ! " Henri-Frédéric Blanc (1954-1925).

Par Guillaume Chérel
Chez Editions Gaussen

|

Auteur

Guillaume Chérel

Editeur

Editions Gaussen

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retour à Marseille par Guillaume Chérel

Commenter ce livre

 

Retour à Marseille

Guillaume Chérel

Paru le 16/10/2025

256 pages

Editions Gaussen

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356982568
9782356982568
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.