Retour à Marseille

Dans l'épisode précédent, le détective public, Jérôme Beauregard, mettait fin d'une manière rocambolesque à la carrière du caïd l'Albinos. Cette fois, la fille d'une ex a été tuée dans d'horribles conditions. Son enquête à peine commencée, son pote flic, Péra, le prévient qu'un contrat a été lancé sur sa tête par un ex-caïd, devenu influenceur en prison. Après quelques jours passé en Auvergne, muni de sa carte d'agent de sécurité, acquise entre-temps, Beauregard va se faire oublier dans la cohue des jeux Olympiques de Paris 2024. De retour dans la cité phocéenne, il croit avoir trouvé un boulot tranquille, sur un site ultrasensible de la CGMA, situé à la Pointe Rouge. Il fait la connaissance d'un nouveau collègue : le chien-robot, Tango, qu'il adopte pour le sauver des griffes de son propriétaire, le transporteur maritime albanais, Adolphe Saadik. Pour affronter le milliardaire, il a recruté sept vacataires (ou mercenaires, si vous préférez...), spécialistes de la " Manchette japonaise ". " Une écriture dense et dansante, de la boxe en chambre, du jazz de sardines où chaque phrase compte. Guillaume Chérel décrit cette ville outrancière comme un entomologiste qui serait tombé amoureux de ses insectes. Du brutal mais rempli d'une vitalité contagieuse ! " Henri-Frédéric Blanc (1954-1925).