Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Colorer le monde

Mu Ming, Anouck Faure, Gwennaël Gaffric

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fille d'une artiste dotée d'une vision exceptionnelle grâce à une mutation génétique rare, la jeune Aimi souffre d'un sentiment d'exclusion à cause de sa vue "non corrigée" , dans une société où les implants ont changé la perception du monde. Toutefois, depuis la découverte de L'Odyssée et sa description de la mer "vineuse" par Homère, la jeune fille se pose des questions sur la subjectivité des couleurs. A l'âge de douze ans, elle convainc ses parents de lui permettre l'implantation de correcteurs rétiniens afin d'élargir son spectre de vision mais, aussi, de mieux s'intégrer. L'opération est un succès, mais jusqu'à quel point ?

Par Mu Ming, Anouck Faure, Gwennaël Gaffric
Chez Argyll éditions

|

Auteur

Mu Ming, Anouck Faure, Gwennaël Gaffric

Editeur

Argyll éditions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Colorer le monde par Mu Ming, Anouck Faure, Gwennaël Gaffric

Commenter ce livre

 

Colorer le monde

Mu Ming trad. Gwennaël Gaffric

Paru le 07/11/2025

144 pages

Argyll éditions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488126045
9782488126045
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.