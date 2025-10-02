" Il y a tout dans ce roman d'une beauté sauvage. Et même un peu de notre âme. " Sandrine Collette Une famille d'autrefois dans une vieille maison, des roulottes qui surgissent d'on ne sait où, une petite valise noire, un piano qui se cherche, l'histoire d'un grand amour... Et au-dessus s'entête, fière et souveraine, la chanson d'Orfenor. Le jour où sa mère l'a abandonné dans la vaste maison de Blajan, Tristan s'est mis au piano et a joué six heures d'affilée. Il n'a plus jamais cessé. Tristan grandit avec sa musique à Blajan, sous l'aile de son grand-père, inflexible et extravagant chef de clan, avec ses cinq cousins, nichée turbulente semée là par la génération précédente. Parmi eux il y a Natalène. Elle a l'âme farouche et les yeux jaunes, elle est brune de peau et légère comme un oiseau. La même liberté, la même brûlure coulent dans leurs veines. Peu à peu la force qui les unit va devenir la plus secrète des histoires d'amour. Mais Natalène a un père bohémien qui chaque année l'arrache à Blajan et à Tristan sans jamais dire quand il la leur rendra. Et chaque automne la ramène à l'improviste, obstinément muette sur cette autre vie, couverte de bleus, sale et provocante, chaque fois différente de celle qui était partie, donnant à leur amour des couleurs sombres, mystérieuses et ensorcelantes. UNE SAGA INOUBLIABLE ENFIN REEDITEE Un roman culte sur la musique, la famille, la bohème, la place de l'amour dans nos vies...