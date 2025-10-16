Inscription
L'odyssée du brâme

René-Miguel Roland, Pierre Dubreuil

ActuaLitté
Le livre le plus complet sur le brame. Un texte historique et littéraire de passions et d'émotions et des images qui subliment cette période tant courue du brame du cerf. Le brame est au cerf ce que l'amour et la guerre sont à l'homme : un jeu de séduction, un enjeu de pouvoir. Pour perpétuer son espèce, l'animal ne saurait se contenter d'un banal accouplement. Il transforme la saison de son rut (septembre à mi-octobre) en un spectacle permanent où le cerf occupe le devant de la scène, au vu et au su de l'homme. Encore faut-il le dénicher ! C'est un athlète, un stratège, un combattant, un amant qui prépare son entrée, ses combats et ses déclarations d'amour, comme autant de plans de batailles, durant les longs mois qui précèdent l'automne. Le brame lui offre la forêt comme royaume, et les biches, son harem de circonstance pour pouvoir assumer ses interminables ardeurs. A cette époque, on l'entend sans le voir, et quand on le voit, on ne peut être que saisi par l'émotion que dégage son allure, sa ramure et son chant. Ses vocalises sont uniques, harmonieuses et complexes. Elles constituent un langage élaboré, dont il est, à la fois, l'auteur, le compositeur et l'interprète. Le coeur du cerf est au brame, et le brame, au coeur du cerf. L'auteur nous dresse là un plaidoyer, tout autant pour la bête que pour ses amours méconnues, abordant également l'univers sociétal et mythologique de celui qui reste, sans conteste, le Roi de nos forêts. Ce livre dédié à l'Odyssée du brame, est le premier et le seul sur le sujet à se consacrer exclusivement au "cerf galant" sous un angle historique, littéraire et anthropomorphique. Il est l'éloge à l'amoureuse saison. Ce n'est ni un ouvrage scientifique, ni un livre d'images. Il est un mariage d'émotions et de raison.

Par René-Miguel Roland, Pierre Dubreuil
Chez Editions du Gerfaut

|

Auteur

René-Miguel Roland, Pierre Dubreuil

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Animaux sauvages

L'odyssée du brâme

René-Miguel Roland

Paru le 16/10/2025

232 pages

Editions du Gerfaut

39,00 €

9782351913468
