Le récit brûlant d'un jour qui a changé l'histoire. Un document coup-de-poing sur l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, écrit par l'un des plus grands spécialistes du renseignement israélien. Le 7 octobre 2023, une attaque sans précédent du Hamas a plongé Israël dans l'horreur. Franchissant les systèmes de défense pourtant jugés infranchissables, des commandos armés ont massacré plus de 1000 civils, pris 250 otages et semé la terreur dans les kibboutz et lors d'une fête de jeunes dans le désert. Face à cette attaque que ni le gouvernement, ni l'armée, ni les services de renseignement n'avaient anticipée - ; -malgré plusieurs alertes ignorées - ; l'Etat semble paralysé. Des rapports de l'unité 8200 et du Shabak, pourtant alarmants, n'ont pas été pris assez au sérieux ou ont été rejetés par la chaine de commandement. Cette défaillance souligne la complexité de l'information, des prises de décision et des faiblesses politiques de l'Etat d'Israël. Mais dès le soir même, des milliers de citoyens se sont mobilisés, l'armée a repris les zones perdues, et le pays s'est redressé. Israël est entré en guerre avec un double objectif contradictoire : détruire le Hamas et libérer les otages. Rapidement, la réalité du conflit s'est révélée : des dizaines de kilomètres de tunnels sous Gaza, des combats urbains intenses, des quartiers civils utilisés comme bouclier humain. Si Tsahal a infligé de lourdes pertes au Hamas, les bombardements ont aussi provoqué un nombre élevé de victimes civiles palestiniennes, donnant lieu à un tollé mondial. Alors que les combats s'étendaient au nord avec le Hezbollah, l'Iran a tenté d'entrer en jeu, mais a été repoussé par une coalition internationale inédite. La guerre a profondément transformé la région. Elle a également révélé une hausse de l'antisémitisme et une profonde fracture morale au sein même d'Israël, écartelé entre le devoir de se défendre, l'éthique militaire et la priorité de sauver les otages. Aujourd'hui, tandis que les combats touchent à leur fin, les négociations pour la libération des derniers otages se poursuivent. L'avenir de Gaza reste incertain, pris entre souffrances, enjeux géopolitiques et ambitions irréalistes. Cette guerre, tragique et complexe, sera un tournant dans l'histoire d'Israël et du Moyen-Orient - ; et elle souligne avec force que l'information, l'anticipation des menaces et l'efficacité des services de renseignement peuvent faire la différence lorsque chaque seconde compte.