Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Cultive ton journal intime

Susie Morgenstern, Cati Baur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Susie Morgerstern nous invite à créer notre propre journal ! A sept ans, Susie Morgenstern a toujours rêvé d'écrire mais elle ne savait pas quoi, alors elle a décidé de commencer à tenir un journal quotidien où elle racontait tout ce qu'elle avait fait la veille. Et aujourd'hui encore, elle continue... Et, pour la première fois, Susie Morgenstern sort les archives de son propre journal intime pour inciter les plus jeunes à écrire ! Avec des consignes simples et claires, sur divers sujets, elle nous invite à l'introspection et à faire de l'écriture un espace intime. Elle incite le lecteur à écrire des moments importants de sa journée ou suivre chronologiquement les évènements du matin au soir. Ou simplement glaner des citations, noter ses rêves ou ses projets les plus fous. Sur chaque double page : - A gauche, se trouvent une consigne d'écriture imaginée par Susie, un extrait de son véritable journal intime de ses 7 à 78 ans et une citation d'un grand auteur pour nourrir la réflexion et l'imagination. - A droite, le lecteur a carte blanche pour écrire ce qu'il souhaite en suivant ou non les consignes de Susie. Le tout est illustré par Cati Baur qui amène modernité et dynamisme à la mise en page et permet de titiller la créativité du jeune lecteur.

Par Susie Morgenstern, Cati Baur
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Susie Morgenstern, Cati Baur

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cultive ton journal intime par Susie Morgenstern, Cati Baur

Commenter ce livre

 

Cultive ton journal intime

Susie Morgenstern, Cati Baur

Paru le 16/10/2025

176 pages

Editions Gründ

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324037849
9782324037849
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.