Cultive ton journal intime

Susie Morgerstern nous invite à créer notre propre journal ! A sept ans, Susie Morgenstern a toujours rêvé d'écrire mais elle ne savait pas quoi, alors elle a décidé de commencer à tenir un journal quotidien où elle racontait tout ce qu'elle avait fait la veille. Et aujourd'hui encore, elle continue... Et, pour la première fois, Susie Morgenstern sort les archives de son propre journal intime pour inciter les plus jeunes à écrire ! Avec des consignes simples et claires, sur divers sujets, elle nous invite à l'introspection et à faire de l'écriture un espace intime. Elle incite le lecteur à écrire des moments importants de sa journée ou suivre chronologiquement les évènements du matin au soir. Ou simplement glaner des citations, noter ses rêves ou ses projets les plus fous. Sur chaque double page : - A gauche, se trouvent une consigne d'écriture imaginée par Susie, un extrait de son véritable journal intime de ses 7 à 78 ans et une citation d'un grand auteur pour nourrir la réflexion et l'imagination. - A droite, le lecteur a carte blanche pour écrire ce qu'il souhaite en suivant ou non les consignes de Susie. Le tout est illustré par Cati Baur qui amène modernité et dynamisme à la mise en page et permet de titiller la créativité du jeune lecteur.