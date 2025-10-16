Inscription
#Album jeunesse

Mes premières comptines de Noël

Mélanie Combes

ActuaLitté
Mon premier livre de comptines pour fêter Noël ! Avec ses puces sonores qui chantent, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson mise en musique. En écoutant et en chantant, le petit peut observer les détails de l'image. Il retrouvera au fil des pages : " L'as-tu vu, l'as-tu vu ? " ; " Le petit renne au nez rouge " ; " Petit garçon " ; " Noël blanc " ; " Un, deux, trois petits lutins ", une chanson en anglais, " Let it snow ! " et une nouvelle comptine pour cette nouvelle édition : " Le voilà ". Les illustrations pleines de charme de Mélanie Combes accompagnent ce moment festif avec l'enfant. Pour les plus petits, jusqu'à 3 ans. Nouveau : 7 puces sonores et 2 piles AAA + volume réglable

Par Mélanie Combes
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Mélanie Combes

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

