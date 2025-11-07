Depuis sa première apparition dans The Matrix (1999), Neo est l'une des figures les plus puissantes et ambivalentes de la culture populaire contemporaine. Hacker solitaire devenu messie numérique, il est tour à tour sauveur, réplicant, outil de propagande ou cheval de Troie idéologique. Synthèse spectaculaire de mythologies religieuses, de cultures pop et de visions philosophiques, Neo incarne ce point de bascule vers une humanité augmentée, dépendante et façonnée par les technologies qu'elle prétend dominer. Pour décrypter la trajectoire de ce héros matriciel, de ses choix illusoires aux reboots infinis qui le constituent, et interroger ce qu'il nous dit de notre rapport au réel, aux images et à l'intelligence artificielle, Sébastien Denis explore, à travers les différents films de la franchise, les multiples visages de Neo : avatar ludique, sujet politique, artefact technique et figure transgenre implicite d'un monde en constante redéfinition.