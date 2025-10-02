Jeux insolents

"A 15 ans, il était mon pire ennemi. A 18 ans, mon premier amour. A 25 ans, je retrouve Tristan Quinn, par le plus triste hasard de la vie... Sauf qu'il est redevenu tout ce que je déteste. Que je dois à nouveau cohabiter avec lui. Que les drames nous poursuivent et qu'aucun de nous ne s'en est jamais remis". Liv et Tristan se déchirent autant qu'ils s'attirent, et ça fait dix ans que ça dure. Le fantôme de Harry, le petit frère mystérieusement disparu des années plus tôt, plane encore sur leur histoire impossible. Tristan remue toujours ciel et terre pour le retrouver et Liv va se joindre à lui dans cette course contre la montre. Mais au milieu de ce chaos, leur amour maudit a-t-il seulement une chance ?