#Roman francophone

Jeux insolents

Emma Green

ActuaLitté
"A 15 ans, il était mon pire ennemi. A 18 ans, mon premier amour. A 25 ans, je retrouve Tristan Quinn, par le plus triste hasard de la vie... Sauf qu'il est redevenu tout ce que je déteste. Que je dois à nouveau cohabiter avec lui. Que les drames nous poursuivent et qu'aucun de nous ne s'en est jamais remis". Liv et Tristan se déchirent autant qu'ils s'attirent, et ça fait dix ans que ça dure. Le fantôme de Harry, le petit frère mystérieusement disparu des années plus tôt, plane encore sur leur histoire impossible. Tristan remue toujours ciel et terre pour le retrouver et Liv va se joindre à lui dans cette course contre la montre. Mais au milieu de ce chaos, leur amour maudit a-t-il seulement une chance ?

Par Emma Green
Chez Editions ESI

|

Auteur

Emma Green

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Jeux insolents

Emma Green

Paru le 02/10/2025

449 pages

Editions ESI

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267800
9782371267800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

