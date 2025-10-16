Les expressions françaises, quelle aventure !

Un beau livre pour découvrir l'origine et l'histoire passionnantes des plus belles expressions françaises ! Pourquoi conter fleurette lorsque nous voulons séduire quelqu'un ? Saviez-vous qu'autrefois, on ne tirait des plans sur la comète qu'en vue de prédire les malheurs à venir ? Qui a été le premier homme à s'écrier " eurêka " ? La réponse à ces mystères est bête comme chou ! Ces expressions qui fusent au détour d'une phrase et fleurissent nos conversations cachent de véritables trésors linguistiques à qui se penche sur leurs origines ! Laissez-vous embarquer par leur fabuleuse histoire, parfois tragique, souvent drôle et toujours savoureuse. Cet ouvrage est le fruit des recherches d'une équipe de linguistes passionnés qui ont sélectionné pour vous les expressions les plus poétiques, les plus insolites, les plus belles de la langue française !