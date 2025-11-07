Inscription
#Imaginaire

Quand vient la sorcière

T. Kingfisher

ActuaLitté
LE NOUVEAU CONTE NOIR ET SUBVERSIF DE T. KINGFISHER, MAITRESSE DU COSY HORROR ET LAUREATE DES PRESTIGIEUX PRIX HUGO, LOCUS ET NEBULA. ­JE NE SUIS PAS MA MERE. JE NE SUIS PAS SA CREATURE. JE NE LUI APPARTIENS PAS. Dans la maison de Cordelia, aucun secret n'est permis et les portes doivent toujours rester ouvertes. A la moindre désobéissance, sa mère Evangeline, qui détient une magie que l'on croyait disparue depuis longtemps, l'oblige à demeurer immobile et muette des heures, parfois des jours entiers... Quand des morts suspectes frappent leur village, cette dernière entraîne sa fille dans une fuite nocturne qui les mène jusqu'à un manoir isolé, demeure d'un riche propriétaire, le Squire, et de sa soeur Hester. Car Evangeline est bien décidée à piéger le Squire dans un mariage afin de se mettre à l'abri du besoin. Mais Hester, pressentant le danger imminent, met au point son propre plan pour la contrecarrer, avec l'aide de ses amis de longue date et de Cordelia, qui va devoir trouver la force d'affronter sa mère et son terrible pouvoir. Ensemble, parviendront-ils à arrêter Evangeline avant qu'il ne soit trop tard ? T. KINGFISHER écrit de la fantasy, de l'horreur et de temps en temps des bizarreries. Elle a remporté plusieurs fois les prestigieux prix Hugo, Locus et Nebula. Elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et des poules qui sembleraient être possédées... Son précédent roman, Nettle & Bone, lauréat du prix Hugo et finaliste du prix Babelio 2025, est paru chez Verso et au Livre de poche.

Par T. Kingfisher
Chez Verso

|

Auteur

T. Kingfisher

Editeur

Verso

Genre

Fantasy

Quand vient la sorcière

T. Kingfisher

Paru le 07/11/2025

416 pages

Verso

22,90 €

ActuaLitté
9782386431951
