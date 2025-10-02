Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Où trouver la force ? - Et autres questions existentielles

Charles Pépin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faut-il être méchant pour réussir ? Doit-on avoir peur de la routine ? Peut-on changer les gens ? L'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Quand sommes nous vraiment libres ? La jalousie est-elle une preuve d'amour ? Depuis près de trente ans, Charles Pépin est interrogé par ses élèves, ses auditeurs, ses lecteurs. Ils n'ont pas le même âge, ne viennent pas du même milieu, n'ont pas recu la même éducation, mais toutes leurs questions proviennent d'un vécu, parfois à vif. Et toutes attendent des réponses, aussi concises et utiles que possible. Charles Pépin y a toujours vu un défi. Ne pas s'abriter derrière un savoir, mais s'engager dans un éclairage philosophique qui aide à mieux vivre. Il rassemble ici les questions qui lui ont été posées le plus souvent et y répond, vraiment.

Par Charles Pépin
Chez Allary Editions

|

Auteur

Charles Pépin

Editeur

Allary Editions

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Où trouver la force ? - Et autres questions existentielles par Charles Pépin

Commenter ce livre

 

Où trouver la force ? - Et autres questions existentielles

Charles Pépin

Paru le 02/10/2025

Allary Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735737
9782370735737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.