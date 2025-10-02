Où trouver la force ? - Et autres questions existentielles

Faut-il être méchant pour réussir ? Doit-on avoir peur de la routine ? Peut-on changer les gens ? L'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Quand sommes nous vraiment libres ? La jalousie est-elle une preuve d'amour ? Depuis près de trente ans, Charles Pépin est interrogé par ses élèves, ses auditeurs, ses lecteurs. Ils n'ont pas le même âge, ne viennent pas du même milieu, n'ont pas recu la même éducation, mais toutes leurs questions proviennent d'un vécu, parfois à vif. Et toutes attendent des réponses, aussi concises et utiles que possible. Charles Pépin y a toujours vu un défi. Ne pas s'abriter derrière un savoir, mais s'engager dans un éclairage philosophique qui aide à mieux vivre. Il rassemble ici les questions qui lui ont été posées le plus souvent et y répond, vraiment.