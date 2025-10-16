Inscription
Les écrits les plus visionnaires

Soledad Bravi, Candice Zolynski, Vincent Hoge

Une BD qui va changer votre vision du monde ! Et s'il suffisait de quelques mots ou idées, encrés sur le papier, pour bouleverser à jamais nos visions du monde et changer profondément notre société ? Galilée en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil, Olympe de Gouges en réclamant des droits pour les femmes égaux à ceux des hommes, Freud en inventant la notion d'Inconscient, Maria Montessori en posant les bases de pédagogies modernes, ... ont ouvert la voie aux plus importants progrès de l'Histoire dans tous les domaines (sciences, politique, arts, ...) et ont inventé de nouvelles façons de penser. Découvrez, à travers ces écrits qui bouleversent, revendiquent, révolutionnent, des idées visionnaires et inspirantes qui résonnent encore aujourd'hui. Biographie de l'autrice : Soledad Bravi est l'autrice de nombreux best-sellers ( Les Paresseuses, Avez-vous lu ? , Le Livre des bruits... ) elle a collaboré entre autres avec le magazine Elle et avec de nombreuses marques prestigieuses : Chanel, Pierre Hermé, L'Occitane en Provence... Son livre Les Discours les plus éloquents est paru en 2024 aux Editions le Robert.

Par Soledad Bravi, Candice Zolynski, Vincent Hoge
Chez Le Robert

Auteur

Soledad Bravi, Candice Zolynski, Vincent Hoge

Editeur

Le Robert

Genre

Historique

Paru le 23/10/2025

288 pages

Le Robert

19,99 €

9782321020981
