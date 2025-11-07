Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

La Magie de Noël

Roseline

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au sein d'un village enneigé, une légende raconte qu'un miroir ancien révèle le voeu de Noël le plus profond... La jeune Clara, qui a perdu ses parents, découvre ce miroir dans une boutique mystérieuse. Elle y voit une fête lumineuse, symbole d'espoir. Mais le miroir lui murmure une phrase énigmatique : "Ce que tu cherches est plus proche que tu ne le crois". Accompagnée de Gabriel, Clara suit ainsi les indices vers la magie de Noël. A travers des rencontres et des épreuves, elle comprendra que le véritable miracle de Noël réside dans la lumière des coeurs unis et solidaires.

Par Roseline
Chez Hello Editions

|

Auteur

Roseline

Editeur

Hello Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Magie de Noël par Roseline

Commenter ce livre

 

La Magie de Noël

Roseline

Paru le 07/11/2025

78 pages

Hello Editions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386272592
9782386272592
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.