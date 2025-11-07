Au sein d'un village enneigé, une légende raconte qu'un miroir ancien révèle le voeu de Noël le plus profond... La jeune Clara, qui a perdu ses parents, découvre ce miroir dans une boutique mystérieuse. Elle y voit une fête lumineuse, symbole d'espoir. Mais le miroir lui murmure une phrase énigmatique : "Ce que tu cherches est plus proche que tu ne le crois". Accompagnée de Gabriel, Clara suit ainsi les indices vers la magie de Noël. A travers des rencontres et des épreuves, elle comprendra que le véritable miracle de Noël réside dans la lumière des coeurs unis et solidaires.