Tonnerre après les ruines

" Elle est où la limite, alors ? Entre l'homme et le monstre ? " Dans un monde en déliquescence rongé par les maladies et les difformités, Férale est un monstre - du moins est-ce ainsi que tous la traitent. Tous, sauf Lottie, qui l'a sauvée et lui a appris à survivre à travers les plaines de cendres. Ensemble, elles protègent les quelques caravanes qui rallient encore les derniers bastions de l'humanité. Jusqu'au jour où Férale entend parler de Tonnerre, une cité close où des chercheurs travailleraient à comprendre les mutations génétiques, et mieux, à les guérir... " Une plume puissante, cruelle et innovante ! " Mégane - Librairie Dialogues (Brest) " Gros coup de coeur pour ce roman de SF à l'ambiance sale et poisseuse, porté par des héroïnes fortes et lumineuses dans un monde en ruine. " Maëlis - Culura (Anglet) " Un récit coup de poing et coup de foudre ! " Les Affamés de lecture Egalement chez Pocket : Rouille , Les Noces de la Renarde et Les Oubliés de l'Amas .