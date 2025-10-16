Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne

Quand refuser de tuer vous met hors-la-loi ! Après la Décennie terrible 2033-2043, qui a vu la population mondiale se réduire de moitié, chaque Etat a édicté ses propres règles. La nouvelle Fédération européenne a fait le choix de la sagesse : sobriété écologique totale, égalité de toutes et tous, bannissement de la violence. 2069, Rouen, capitale de l'Etat français. Ada Veen, 17 ans, a été éduquée dans ce système qu'elle vénère. Jusqu'à ce que la population vote par référendum le rétablissement de la peine de mort. A chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission. Lorsque son nom est pioché parmi des millions, Ada décide de ne pas obéir, entraînant avec elle le garçon qu'elle aime. " Récit brillant, intelligent, et hautement politique. " Just A Word " Coup de coeur pour ce roman d'anticipation glaçant de réalisme ! " Anaïs - Librairie Mollat (Bordeaux) " Jérôme Leroy continue de tisser des futurs très imparfaits où scintille cependant un espoir, comme autant de garde-fous pour la génération actuelle. " Yozone Cet ouvrage a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire Jeunesse