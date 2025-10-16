Inscription
#Roman francophone

Ce que vous trouverez caché dans mon oreille

Eve de Dampierre-Noiray, Mosab Abu Toha

ActuaLitté
En restituant leurs peines et leurs joies, Mosab Abu Toha donne chair aux habitants de Gaza. A Gaza, respirer est une épreuve, sourire : une opération de chirurgie esthétique qui déforme nos visages. Se lever le matin, c'est tenter de survivre un jour de plus, c'est revenir d'entre les morts. " Mosab Abu Toha donne chair à une terre en guerre, et à sa beauté insoupçonnée. Sa plume concrète, fulgurante, raconte la violence qui s'infiltre dans tous les recoins de l'existence. " France Culture " Un prosaïsme sensuel où les effluves de la mer, des orangers et du pain sorti du four se mêlent à ceux du sang et de la poussière. " Le Nouvel Obs " Rarement la poésie palestinienne d'aujourd'hui est parvenue avec autant de puissance évocatrice à redonner vie aux espaces, à contenir l'horreur de la guerre, à éclairer les séquelles qui lacèrent les corps et les territoires. " En attendant Nadeau

Par Eve de Dampierre-Noiray, Mosab Abu Toha
Chez Pocket

|

Auteur

Eve de Dampierre-Noiray, Mosab Abu Toha

Editeur

Pocket

Genre

Poésie

Retrouver tous les articles sur Ce que vous trouverez caché dans mon oreille par Eve de Dampierre-Noiray, Mosab Abu Toha

Commenter ce livre

 

Ce que vous trouverez caché dans mon oreille

Mosab Abu Toha trad. Eve de Dampierre-Noiray

Paru le 16/10/2025

176 pages

Pocket

7,50 €

ActuaLitté
9782266350839
© Notice établie par ORB
plus d'informations

