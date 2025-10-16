Inscription
#Polar

L'heure tourne

Héloïse Esquié, Ruth Ware

L'ennemi est partout. Jack et Gabe sont en couple, mais surtout ils sont pentesters : des hackers professionnels chargés de repérer les failles des systèmes de sécurité informatiques. Ensemble, ils forment un duo redoutable. Jusqu'à ce que Jack retrouve Gabe assassiné. Piégée, accusée du meurtre de son propre mari, la jeune femme n'a d'autre choix que de fuir. Fuir la police. Fuir un ex-petit ami violent bien décidé à la faire tomber. Et de se lancer, seule contre tous, avec pour seule compagnie la voix de Gabe qui résonne dans sa mémoire, dans une chasse à l'homme numérique pour découvrir qui les a trahis. Traduit de l'anglais par Héloïse Esquié

Par Héloïse Esquié, Ruth Ware
Chez Fleuve Noir

Auteur

Héloïse Esquié, Ruth Ware

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

L'heure tourne

Ruth Ware trad. Héloïse Esquié

Paru le 16/10/2025

416 pages

Fleuve Noir

22,95 €

9782265157880
