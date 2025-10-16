L'heure tourne

L'ennemi est partout. Jack et Gabe sont en couple, mais surtout ils sont pentesters : des hackers professionnels chargés de repérer les failles des systèmes de sécurité informatiques. Ensemble, ils forment un duo redoutable. Jusqu'à ce que Jack retrouve Gabe assassiné. Piégée, accusée du meurtre de son propre mari, la jeune femme n'a d'autre choix que de fuir. Fuir la police. Fuir un ex-petit ami violent bien décidé à la faire tomber. Et de se lancer, seule contre tous, avec pour seule compagnie la voix de Gabe qui résonne dans sa mémoire, dans une chasse à l'homme numérique pour découvrir qui les a trahis. Traduit de l'anglais par Héloïse Esquié