Roman francophone

Border la bête

Lune Vuillemin

ActuaLitté
Sur les berges d'un lac gelé, la narratrice assiste au sauvetage d'une orignale. Touchée par Arden, la femme aux mains d'araignée, et Jeff, l'homme à l'oeil de verre, qui se démènent l'un et l'autre pour sauver l'animale, elle décide de les accompagner dans le refuge dont ils s'occupent. Au coeur d'une nature marquée par les saisons, où humains et non-humains tentent de cohabiter, notre narratrice apprivoisera ses propres fêlures tout en apprenant à soigner les bêtes sauvages, et à interpréter les sons et les odeurs de la forêt et de la rivière. Dans ces lieux qui façonnent les êtres qui les peuplent, comment exister sans empiéter sur ce qui nous entoure ?

Par Lune Vuillemin
Chez La contre allée

|

Auteur

Lune Vuillemin

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

Border la bête

Lune Vuillemin

Paru le 07/11/2025

196 pages

La contre allée

9,50 €

ActuaLitté
9782376651857
