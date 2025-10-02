Inscription
#Roman étranger

Un lieu ensoleillé pour personnes sombres

Anne Plantagenet, Mariana Enriquez

Des voix magnétiques, pour la plupart féminines, nous racontent le mal qui rôde partout et les monstres qui surgissent au beau milieu de l'ordinaire. L'une semble tant bien que mal tenir à distance les esprits errant dans son quartier bordé de bidonvilles. L'autre voit son visage s'effacer inexorablement, comme celui de sa mère avant elle. Certaines, qu'on a assassinées, reviennent hanter les lieux et les personnes qui les ont torturées. D'autres, maudites, se métamorphosent en oiseaux. Les légendes urbaines côtoient le folklore local et la superstition dans ces douze nouvelles bouleversantes et brillamment composées, qui, de cauchemars en apparitions, nous surprennent par leur lyrisme nostalgique et leur beauté noire, selon un art savant qui permet à Mariana Enriquez de porter, une fois de plus, l'horreur aux plus hauts niveaux littéraires.

Par Anne Plantagenet, Mariana Enriquez
Chez Editions du Sous sol

|

Auteur

Anne Plantagenet, Mariana Enriquez

Editeur

Editions du Sous sol

Genre

Littérature Espagnole

Un lieu ensoleillé pour personnes sombres

Mariana Enriquez trad. Anne Plantagenet

Paru le 02/10/2025

336 pages

Editions du Sous sol

23,50 €

9782364689596
