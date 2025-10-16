Inscription
#Roman francophone

La vie est une histoire vraie

Frédérique-Sophie Braize

ActuaLitté
Inspiré du vécu de l'auteure, La vie est une histoire vraie ou comment revenir à l'essentiel, à l'amour, le vrai, au sens des jours et de la vie. Lectrice de manuscrits chez un éditeur réputé, Ava apprend qu'elle risque de perdre la vue. C'est le choc. L'ophtalmologue lui interdit le moindre effort, même un ébat amoureux. Il lui reste peu de temps pour admirer les beautés de la nature et aiguiser ses autres sens. Contre l'avis de son compagnon, la belle rousse quitte Paris pour Abondance, dans ces paysages savoyards où elle a été heureuse avant. Le bon air, le bleu d'altitude... Un monde hors du temps où vit Germinie, faiseuse de secrets, qui, Ava l'espère, saura éloigner d'elle l'angoisse et l'obscurité. Où vit aussi Virgil, séduisant homme des bois au métier rare de " sanglier ". Le trouble et l'émoi qui les poussent l'un vers l'autre mèneront-ils Ava sur la voie de la guérison ? Un roman vrai tout en sensualité, drôlerie et émotion, avec une héroïne irrésistible qui chemine, toujours, vers la lumière.

Par Frédérique-Sophie Braize
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Frédérique-Sophie Braize

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Rhône-Alpes

La vie est une histoire vraie

Frédérique-Sophie Braize

Paru le 16/10/2025

400 pages

Presses de la Cité

23,00 €

9782258210127
© Notice établie par ORB
