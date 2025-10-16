Inscription
#Roman francophone

Gwerz

Denez Prigent

Découvrez l'âme de la Bretagne ! Ce livre rassemble des gwerz - une forme de chant très ancienne - écrites par l'emblématique écrivain et chanteur de langue bretonne Denez Prigent. Un oeuvre littéraire exceptionnelle, universelle, forte et vibrante, traduite par l'auteur lui-même. La Bretagne a forgé son imaginaire dans la force de ses paysages et de ses mythes. Ses côtes, ses monts dénudés et les survivances de la forêt de Brocéliande accueillent aujourd'hui encore des légendes anciennes et des figures comme l'Ankou, incarnation de la Mort armée d'une faux qui rôde partout, sans cesse, pour donner sa vérité aux destinées. Denez Prigent s'inspire de cet héritage et de la tradition ancestrale des gwerz pour transmettre les lieux et les mémoires qui l'ont donné au monde.

Par Denez Prigent
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Denez Prigent

Editeur

Robert Laffont

Genre

Poésie

Gwerz

Denez Prigent

Paru le 16/10/2025

288 pages

Robert Laffont

18,00 €

9782221283998
