Les animaux disparus (et retrouvés !)

Dès les origines, la vie sur Terre a émergé… sous l’eau ! Peu à peu, elle s’est développée aussi sur la terre. Parmi les fascinantes créatures qui ont foulé notre planète, on pense bien évidemment aux dinosaures, maîtres du monde pendant des millions d’années. Mais d’autres espèces ont vu le jour avant eux… et longtemps après eux ! Aujourd’hui, grâce au travail minutieux des paléontologues, nous comprenons mieux leurs modes de vie, leurs interactions et leur évolution.
Page après page, ce curieux cabinet de curiosité remonte le temps à la découverte de ces animaux extraordinaires disparus… et retrouvés ! En coédition avec le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
Paru le 02/10/2025
38 pages
Editions du Ricochet
17,00 €
