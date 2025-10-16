Inscription
#Roman francophone

Sur nos chemins

Laëtitia Milot

ActuaLitté
Deux destins de femmes éprouvées par la souffrance et l'injustice, réunies dans un souffle de vie. Rose, marquée dès l'enfance par la perte brutale de son père et des douleurs inexpliquées à partir de l'adolescence, cherche dans chaque éclat de bonheur une lueur d'espérance. Laëtitia, lumineuse et audacieuse, avance coûte que coûte, même lorsque son corps hurle sans bruit. Leurs existences s'entrecroisent autour d'une maladie qui tarde à dire son nom : l'endométriose. A travers leurs parcours bouleversants se dévoile la force de celles qui refusent de plier et se relèvent malgré les larmes. Un formidable roman qui est aussi une célébration poignante des liens du coeur et une ode à la résilience.

Par Laëtitia Milot
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Laëtitia Milot

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

Sur nos chemins

Laëtitia Milot

Paru le 16/10/2025

240 pages

Robert Laffont

19,90 €

ActuaLitté
9782221276068
© Notice établie par ORB
