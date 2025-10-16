Sur nos chemins

Deux destins de femmes éprouvées par la souffrance et l'injustice, réunies dans un souffle de vie. Rose, marquée dès l'enfance par la perte brutale de son père et des douleurs inexpliquées à partir de l'adolescence, cherche dans chaque éclat de bonheur une lueur d'espérance. Laëtitia, lumineuse et audacieuse, avance coûte que coûte, même lorsque son corps hurle sans bruit. Leurs existences s'entrecroisent autour d'une maladie qui tarde à dire son nom : l'endométriose. A travers leurs parcours bouleversants se dévoile la force de celles qui refusent de plier et se relèvent malgré les larmes. Un formidable roman qui est aussi une célébration poignante des liens du coeur et une ode à la résilience.