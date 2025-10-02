Inscription
#Essais

Murtal

Mo Kuletee

ActuaLitté
Murtal ko moftannde gimdi di no yewta fii cadeele ngurndan e hareeji hakkunde burdube. Njaggu ngu ardiigu banngini e yimbe ardaabe e nder dii duubi gantinji. Gimdi din no seeditoo toone mallaade e hayrere sukaabe majjaabe aroore. Murtal no banngini fergu guuwe sukaabe be tama'u lanniri. Seppoobe tiindoo jeerennde e maaje ndarndagol si hummbay maa si lummbay. Murtal ko haacaango on murtudo dartordo yarlital fii yo niibu goonga e nundal e nder Hawtaandi kafu maamaabe ardiibe. Ko fahin hollitannde suno e ninse gay mbawdi. Murtal ko fijirde konngudi, ko gimdi saliidi doftagol etoodi e yubboodi winndiyankoobe gila fewndo alsilamaaku.

Par Mo Kuletee
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mo Kuletee

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Finnois

Murtal

Mo Kuletee

Paru le 02/10/2025

106 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

ActuaLitté
9782336556406
© Notice établie par ORB
