Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Brico Top

Hervé Mestron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ana, 35 ans, travaille comme manutentionnaire Chez Brico Top, une grande enseigne de la région dieppoise. Pour le patron, elle est une ancienne taularde et pour les autres, une employée lambda, peut-être une taupe de la direction. Elle échange des courriels avec un certain Marc-Henri et la température grimpe rapidement entre eux. Mais le fan de l'ordinateur est-il bien l'amoureux transi qu'Ana imagine ? Dans ce jeu de dupes, le capitalisme broie les corps et l'amour est un commerce.

Par Hervé Mestron
Chez Les Editions IN8

|

Auteur

Hervé Mestron

Editeur

Les Editions IN8

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brico Top par Hervé Mestron

Commenter ce livre

 

Brico Top

Hervé Mestron

Paru le 21/11/2025

66 pages

Les Editions IN8

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362241543
9782362241543
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.