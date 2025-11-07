Ana, 35 ans, travaille comme manutentionnaire Chez Brico Top, une grande enseigne de la région dieppoise. Pour le patron, elle est une ancienne taularde et pour les autres, une employée lambda, peut-être une taupe de la direction. Elle échange des courriels avec un certain Marc-Henri et la température grimpe rapidement entre eux. Mais le fan de l'ordinateur est-il bien l'amoureux transi qu'Ana imagine ? Dans ce jeu de dupes, le capitalisme broie les corps et l'amour est un commerce.