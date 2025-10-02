Inscription
#Roman francophone

L'Antichambre

Kiyaly Jonas Soro, Ayileu Koui

Dans ce monde, le pouvoir s'entrelace avec l'ambition. C'est cet itinéraire que décrit L'Antichambre. Ce roman suit le parcours tumultueux de Tchêplé, jeune leader politique, dotée d'une vision humaniste et féministe et déterminée à transformer son pays. Dans l'exercice du pouvoir, elle se heurte aux résistances des élites politiques, des caciques du pouvoir qui s'accrochent à leurs privilèges et veulent sa chute. A travers le personnage de Tchêplé, ce sont des alliances fragiles et des combats contre la corruption, une navigation entre les méandres de la politique africaine, conciliant idéaux et réalités du pouvoir qui mettent en exergue les défis d'une génération aspirant à un changement profond.

Par Kiyaly Jonas Soro, Ayileu Koui
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Kiyaly Jonas Soro, Ayileu Koui

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

L'Antichambre

Kiyaly Jonas Soro

Paru le 02/10/2025

130 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

9782336554365
