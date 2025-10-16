Inscription
#Essais

Le Mahomet des historiens

John Tolan, Mohammad-Ali Amir-Moezzi

ActuaLitté
Figure incontournable de l'islam, Mahomet est l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de l'humanité, façonnant l'Orient comme l'Occident. Vénéré par des myriades de fidèles, mais aussi cible de controverses, il demeure, malgré les milliers d'ouvrages écrits à son sujet, méconnu. Si son existence historique est largement admise, le récit traditionnel de sa vie a toujours alimenté les débats. Mais une véritable révolution scientifique est désormais en marche, dont les découvertes sont restées confinées aux cercles académiques. Jusqu'à aujourd'hui. Première mondiale, ce monument savant et accessible, qui réunit cinquante des meilleurs spécialistes internationaux, offre, en deux mille pages, la synthèse complète et critique des travaux passés et des recherches présentes sur le Prophète de l'islam. Une entreprise de divulgation scientifique inédite. Un pont jeté entre la science et le grand public. Une avancée décisive pour une connaissance mutuelle authentique et une paix véritable.

Par John Tolan, Mohammad-Ali Amir-Moezzi
Chez Cerf

|

Auteur

John Tolan, Mohammad-Ali Amir-Moezzi

Editeur

Cerf

Genre

Mahomet

Le Mahomet des historiens

John Tolan, Mohammad-Ali Amir-Moezzi

Paru le 16/10/2025

2208 pages

Cerf

59,00 €

9782204150071
© Notice établie par ORB
