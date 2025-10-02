Entreprendre, mon aventure ultime

Après 33 années à naviguer dans les eaux agitées de l'entrepreneuriat notamment sur le marché ultra-concurrentiel du jeu vidéo, Philippe Cougé, fondateur de Gamecash et Mediaclinic, livre un récit sans filtre de ce que signifie entreprendre aujourd'hui. Entre succès éclatants et tempêtes inattendues, il partage les leçons apprises sur le terrain : bâtir une entreprise, fédérer une équipe, traverser les crises et réinventer son modèle. Riche d'anecdotes percutantes et de conseils concrets, ce livre s'adresse à ceux qui veulent entreprendre avec audace, mais sans illusions. Le récit d'une aventure humaine, où le sens, la résilience et la passion font toute la différence. Une invitation à prendre le large, à oser sortir des sentiers battus et à tracer sa propre route. A mettre entre les mains de tous ceux qui rêvent de transformer leurs idées en succès et celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la genèse de Gamecash.