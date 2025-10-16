Inscription
#Album jeunesse

Mon coffret de langage tout petit Montessori

Collectif, Nathan

ActuaLitté
Offrez à votre bébé un départ linguistique exceptionnel avec ce coffret Montessori bilingue ! 200 cartes évolutives pour développer naturellement le vocabulaire en français et en anglais dès 12 mois. Mon coffret de langage bilingue : l'éveil linguistique Montessori pour les tout-petits. Inspiré de la pédagogie Montessori, ce coffret de langage bilingue est spécialement conçu pour accompagner le développement linguistique naturel de votre enfant dès 12 mois. Avec ses 200 cartes progressives français-anglais, il constitue un outil précieux pour enrichir le vocabulaire de votre tout-petit dans les deux langues. Un matériel pédagogique complet et évolutif : 200 cartes robustes adaptées aux petites mains Au recto : des photos réalistes pour une reconnaissance immédiate des objets Au verso : le mot correspondant en français et en anglais, accompagné d'une version phonétique simplifiée pour faciliter la prononciation Un livret explicatif pour guider les parents dans l'utilisation du coffret Les cartes couvrent 5 grandes catégories du quotidien de l'enfant : animaux , objets courants , instruments de musique, fruits et légumes, arbres et fleurs . Cette diversité permet d'explorer progressivement différents champs lexicaux essentiels au développement du langage. Une méthode progressive qui s'adapte à l'âge de l'enfant : Dès 12 mois : découverte des images et association avec les mots entendus Vers 18-24 mois : apprentissage actif du vocabulaire en français A partir de 2-3 ans : introduction progressive de l'anglais Offrez à votre enfant les bases d'un bilinguisme précoce avec ce coffret ludique et pédagogique !

Par Collectif, Nathan
Chez Nathan

|

Auteur

Collectif, Nathan

Editeur

Nathan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Mon coffret de langage tout petit Montessori

Collectif, Nathan

Paru le 16/10/2025

Nathan

21,90 €

9782095052331
