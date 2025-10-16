Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Fables de La Fontaine

Philippe Mignon, Jean de La Fontaine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les célèbres Fables de La Fontaine dans une somptueuse édition illustrée pour enchanter petits et grands. A l'occasion des 330 ans de la disparition de Jean de La Fontaine, les Editions Nathan proposent une édition exceptionnelle de ses Fables intemporelles. Ce magnifique album invite les lecteurs dès 7 ans à redécouvrir ces récits qui ont traversé les siècles. Certains rêvent de construire des châteaux en Espagne, d'autres imaginent de grands voyages, d'autres encore se voient attablés pour un grand festin. Suivez de fable en fable le Loup, la Cigogne, la tortue, le Souriceau et leurs compères. Ces espiègles lurons et joyeux compagnons sauront vous charmer ! Alors, entrez vite dans ce monde où les animaux ont la parole... Un album somptueux avec les dessins inédits de Philippe Mignon qui toucheront toutes les générations.

Par Philippe Mignon, Jean de La Fontaine
Chez Nathan

|

Auteur

Philippe Mignon, Jean de La Fontaine

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fables de La Fontaine par Philippe Mignon, Jean de La Fontaine

Commenter ce livre

 

Fables de La Fontaine

Philippe Mignon, Jean de La Fontaine

Paru le 16/10/2025

40 pages

Nathan

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095051471
9782095051471
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.