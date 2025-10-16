Découvrez les célèbres Fables de La Fontaine dans une somptueuse édition illustrée pour enchanter petits et grands. A l'occasion des 330 ans de la disparition de Jean de La Fontaine, les Editions Nathan proposent une édition exceptionnelle de ses Fables intemporelles. Ce magnifique album invite les lecteurs dès 7 ans à redécouvrir ces récits qui ont traversé les siècles. Certains rêvent de construire des châteaux en Espagne, d'autres imaginent de grands voyages, d'autres encore se voient attablés pour un grand festin. Suivez de fable en fable le Loup, la Cigogne, la tortue, le Souriceau et leurs compères. Ces espiègles lurons et joyeux compagnons sauront vous charmer ! Alors, entrez vite dans ce monde où les animaux ont la parole... Un album somptueux avec les dessins inédits de Philippe Mignon qui toucheront toutes les générations.