26, rue Desaix

Alain Ferry

Ce livre n'est pas comme les autres. Son auteur non plus, d'une exubérance folle face à son clavier, ici plus que jamais. Ecrire lui est une fête baroque ? : courbes en tout genre, surtout féminin ? ; facétieuses et érudites notes de bas de page ? ; citations à gogo, littéraires, cinématographiques, publicitaires ? : "? Seigneur, prie saint Augustin, donne-moi la chasteté et la continence, mais ne le fais pas tout de suite. ? " Alain Ferry ? : "? La mort a trop sale gueule. Donc, s'en détourner. Et entrer dans la danse des mots qui, Jabès l'a dit, sont de la mort sans en avoir l'R. ? " Tout part de la rue Desaix ("? de Sexe ? ") à Bône, en Algérie, où il s'est épris du français. Dans cette langue amie du grave, de l'hilare et même des perles qui affriandent les cochons, il dit mille et une choses de la vie, et c'est un plaisir sans fin.

Alain Ferry
Bleu autour

Auteur

Alain Ferry

Editeur

Bleu autour

Genre

Critique

26, rue Desaix

Alain Ferry

Paru le 07/11/2025

832 pages

Bleu autour

34,00 €

9782358482585
