Tant que les citronniers fleuriront, il y aura de l'espoir... Salama Kassab, 18 ans, avait la vie devant elle, quand la révolution a commencé en Syrie et quand les combats lui ont tout pris : sa famille, son avenir de pharmacienne. Il ne lui reste plus que Layla, sa belle-soeur enceinte, et sa conviction de pouvoir aider son pays grâce à son travail bénévole à l'hôpital. Mais elle est tiraillée entre l'envie de se rendre utile, et celle de mettre Layla à l'abri. Au moment où elle se résigne finalement à fuir la Syrie, une rencontre avec un jeune militant plein d'espoir va tout remettre en cause. " Une histoire brûlante de guerre, de deuil, de famille et d'amour. Une lecture incontournable. " Sabaa Tahir, autrice de Une braise sous la cendre " Tant que fleuriront les citronniers laissera une marque profonde dans votre âme. " S. K. Ali, autrice de L'amour de A à Z A propos de l'autrice : Zoulfa Katouh est une autrice canadienne aux racines syriennes qui vit aujourd'hui en Suisse. Elle est diplômée en pharmacie, comme son héroïne Salama. Elle partage aussi avec elle l'amour des livres et une passion pour l'univers du Studio Ghibli. Tant que fleuriront les citronniers est son premier roman.